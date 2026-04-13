L'ultima partita della Juventus in trasferta contro l'Atalanta si è conclusa con una vittoria ottenuta grazie a un approccio più pragmatico e orientato al risultato. La squadra ha mostrato un atteggiamento diverso dal solito, puntando più sul sacrificio che sul gioco offensivo. Questa svolta tattica arriva in un momento cruciale del campionato, con la Juventus impegnata nella corsa alla qualificazione in Champions League.

Una Juventus diversa dal solito espugna Bergamo con una prova di sacrificio e pragmatismo. La “metamorfosi” di Spalletti si traduce in una vittoria sporca, ma pesantissima per i bianconeri a caccia della qualificazione in Champions. Una partita che ha sorpreso molti per l’atteggiamento della squadra e il gioco che ha mostrato al punto che Fabio Riva scrive per La Stampa paragona l’allenatore di Certaldo a Massimiliano Allegri. Metamorfosi Spalletti. “Il retroscena su Atalanta-Juventus è sfizioso, anche un pochino ‘allegriano’. E contempla Luciano Spalletti – vale a dire uno dei tecnici italiani maggiormente propensi al gioco offensivo, aggressivo, qualitativo – intento a chiamare a raccolta i suoi e a fare tutta una serie di riflessioni”.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Spalletti diventa “risultatista”. Alla Juve non chiede più bel gioco, ma sacrificio (La Stampa)

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