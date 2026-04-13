Spaccio e tentativi di estorsione ai clienti per recuperare i crediti a Foggia arrestato un 37enne

A Foggia, un uomo di 37 anni è stato arrestato dalla Polizia con l'accusa di spaccio di droga e tentata estorsione ai clienti. L'operazione è scaturita da indagini che hanno portato al suo fermo. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità dell'arresto o sui reati specifici contestati. Le forze dell'ordine hanno proseguito le attività investigative per approfondire la vicenda.

Un arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e tentata estorsione, questo il bilancio di una recente operazione condotta dalla Polizia di Stato nella provincia di Foggia. Un 37enne è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa a seguito di articolate indagini coordinate dalla Procura della Repubblica. L’uomo è stato ritenuto responsabile di gravi reati legati allo spaccio di droga e a presunte richieste estorsive nei confronti di acquirenti. L’operazione a Foggia Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio nell’ambito di una strategia più ampia volta a contrastare i fenomeni criminali che interessano la provincia di Foggia.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Spaccio e tentativi di estorsione ai clienti per recuperare i crediti a Foggia, arrestato un 37enne Spaccio, arrestato un 37enne a ManfredoniaMANFREDONIA: LA POLIZIA DI STATO ESEGUE UN’ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE NEI CONFRONTI DI UN 37ENNE RITENUTO RESPONSABILE DEI REATI DI... Leggi anche: Spaccio nei boschi di Cavaglio, 37enne arrestato dai carabinieri