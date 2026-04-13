Spaccio di droga inseguimenti e possesso d' armi | a Bari 2 arresti e 17 denunce in una settimana
Nella settimana appena trascorsa, la Polizia di Stato ha effettuato a Bari due arresti e denunciato a piede libero diciassette persone. Le operazioni hanno riguardato principalmente episodi legati allo spaccio di droga, inseguimenti e il possesso di armi. Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli nel territorio, portando a questi risultati nelle attività di contrasto alla criminalità.
Due arresti e diciassette persone denunciate a piede libero: è questo il dato più rilevante che emerge dall’attività svolta dalla Polizia di Stato a Bari nell’ultima settimana.Gli arresti riguardano un caso di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e un episodio di furto in.🔗 Leggi su Baritoday.it
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