Spaccio di droga inseguimenti e possesso d' armi | a Bari 2 arresti e 17 denunce in una settimana

Nella settimana appena trascorsa, la Polizia di Stato ha effettuato a Bari due arresti e denunciato a piede libero diciassette persone. Le operazioni hanno riguardato principalmente episodi legati allo spaccio di droga, inseguimenti e il possesso di armi. Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli nel territorio, portando a questi risultati nelle attività di contrasto alla criminalità.