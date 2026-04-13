Spaccio arrestato un 37enne a Manfredonia

A Manfredonia, le forze dell'ordine hanno arrestato un uomo di 37 anni con un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. L'uomo è accusato di spaccio di sostanze stupefacenti e di tentata estorsione. L'operazione ha portato all'esecuzione del provvedimento restrittivo, che si è conclusa con il trasferimento in carcere dell'indagato. La polizia ha inoltre proseguito le indagini per approfondire il caso.

MANFREDONIA: LA POLIZIA DI STATO ESEGUE UN’ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE NEI CONFRONTI DI UN 37ENNE RITENUTO RESPONSABILE DEI REATI DI SPACCIO DI SOSTANZA STUPEFACNTE E TENTATA ESTORSIONE. La complessa ed articolata attività d’indagine condotta da personale della Squadra Investigativa del Commissariato di P.S. di Manfredonia, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Foggia, permetteva di delineare gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell’indagato in merito ai reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e di tentata estorsione. All’atto dell’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere, all’esito di una perquisizione, venivano altresì sequestrati nr.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Spaccio, arrestato un 37enne a Manfredonia Leggi anche: Spaccio nei boschi di Cavaglio, 37enne arrestato dai carabinieri Aveva ossicodone e hashish pronti per lo spaccio: 37enne arrestato vicino alla stazione di Monza SobborghiMonza, 8 aprile 2026 – Ha tentato di liberarsi degli involucri lanciandoli oltre una recinzione verso l’area ferroviaria, ma il gesto non è sfuggito...