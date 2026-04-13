Spaccio arrestato un 37enne a Manfredonia

Da ilsipontino.net 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Manfredonia, le forze dell'ordine hanno arrestato un uomo di 37 anni con un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. L'uomo è accusato di spaccio di sostanze stupefacenti e di tentata estorsione. L'operazione ha portato all'esecuzione del provvedimento restrittivo, che si è conclusa con il trasferimento in carcere dell'indagato. La polizia ha inoltre proseguito le indagini per approfondire il caso.

MANFREDONIA: LA POLIZIA DI STATO ESEGUE UN’ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE NEI CONFRONTI DI UN 37ENNE RITENUTO RESPONSABILE DEI REATI DI SPACCIO DI SOSTANZA STUPEFACNTE E TENTATA ESTORSIONE. La complessa ed articolata attività d’indagine condotta da personale della Squadra Investigativa del Commissariato di P.S. di Manfredonia, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Foggia, permetteva di delineare gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell’indagato in merito ai reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e di tentata estorsione. All’atto dell’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere, all’esito di una perquisizione, venivano altresì sequestrati nr.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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