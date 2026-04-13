Sorpresi ad occupare un’abitazione privata e un edificio comunale

I carabinieri di Merano hanno scoperto cinque persone senza dimora mentre occupavano illegalmente un’abitazione privata e un edificio comunale a Gargazzone. I controlli nelle zone del territorio altoatesino sono continuati nei giorni scorsi, portando a questa identificazione. Le autorità hanno proceduto con le verifiche e le misure previste dalla legge in casi di occupazioni abusive. Nessuna persona coinvolta è risultata in possesso di documenti di regolare soggiorno.

Proseguono i controlli dei carabinieri di Merano sul territorio altoatesino. Nei giorni scorsi cinque persone senza fissa dimora sono state sorprese mentre occupavano abusivamente due strutture a Gargazzone.Nel primo caso, la segnalazione è arrivata dal sindaco del paese che ha segnalato la.🔗 Leggi su Trentotoday.it Esplosione ad Avola, vetri dell'edificio comunale in frantumi: tre minori nei guai a causa di un petardoTre minorenni sono stati segnalati alla Procura a seguito di un’esplosione di un grosso petardo artigianale avvenuta ieri pomeriggio ad Avola, nei... Tre malviventi piombano dentro un’abitazione, anziani fratelli sorpresi e rapinatiMONTERONI DI LECCE – Un mercoledì sera trasformatosi in un incubo per due fratelli anziani residenti a Monteroni di Lecce in via Raffaello.