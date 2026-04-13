Sorpasso della Rubierese Fellegara raggiunto in vetta Culzoni festeggia i 100 gol

Domenica dopo la pausa pasquale sono stati registrati diversi cambiamenti in classifica. La squadra della Rubierese ha superato quella di Fellegara, che si è trovata raggiunta in testa alla classifica. Nel frattempo, Culzoni ha segnato il suo centesimo gol, mentre il Carpineti ha ottenuto una vittoria contro una squadra avversaria. Questi risultati hanno modificato le posizioni delle squadre in classifica e portato nuovi equilibri.

Domenica post sosta pasquale di agganci e sorpassi in vetta. Impresa del Carpineti che regola all’inglese la capolista Boma Fellegara affiancata sulla vetta a 90’ dal gong del girone D di Seconda categoria dall’ Atletic Progetto Montagna, corsaro (3-1) a Rivalta sulla Saxum United condannata al ritorno in Terza categoria dopo due stagioni. Al Maracanà un tempo a testa coi locali cinici nello sfruttare due traversoni di Falbo col ben appostato ariete Montanini; nella ripresa forcing scandianese impreciso sotto porta. Ci aveva creduto la Saxum United che era passata grazie alla punizione di Zoina deviata in barriera e per pochi istanti i cittadini erano rientrati in zona play-out, ma i bismantovini calavano il tris in 3’ prima della mezz’ora grazie alle mischie risolte da Cilloni e Farris, oltre al tiro dal limite di Riolo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sorpasso della Rubierese. Fellegara raggiunto in vetta. Culzoni festeggia i 100 gol Leggi anche: Rubierese e Fellegara ripartono vincendo. Guastalla corsaro: è suo il derby col Novellara Gol allo scadere, la Rubierese salva il primatoUno shoot di Vena all’ultimo secondo salva al "Valeriani" la Rubierese confermandone il primato.