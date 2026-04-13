Sora presentazione del libro Vincitori e vinti | da Olimpia 776 aC a Brisbane 2032
Venerdì 17 aprile 2026, alle 17.30, si svolgerà nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale di Sora la presentazione del libro
Venerdì 17 aprile 2026, alle ore 17.30, presso la Sala Consiliare del Palazzo Comunale, si terrà la presentazione del libro "Vincitori e vinti: da Olimpia 776 a.C. a Brisbane 2032”, scritto dal campione olimpico Daniele Masala e dalla psicologa Anna Maria Nicoletti. L’evento si inserisce nella.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Sora, presentazione del libro “Le brevi giornate di Argil” del Prof. Italo BiddittuA Sora Italo Biddittu, illustre archeologo e paleontologoIl prossimo sabato 7 marzo alle ore 16.
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