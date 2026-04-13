Sora auto di un’avvocata distrutta | si indaga su un attacco

Nella tarda notte, un incendio ha completamente distrutto una Fiat 500L in via Boccaccio a Sora, nel territorio di Frosinone. L’auto appartiene a un’avvocata e si trovava parcheggiata in strada quando le fiamme l’hanno avvolta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e avviato le indagini per chiarire le cause dell’incendio. La vettura è andata quasi completamente distrutta.

Un violento incendio ha distrutto completamente una Fiat 500L in via Boccaccio a Sora, nel territorio di Frosinone, colpendo il veicolo appartenente all’avvocata Giuliana Pagnanelli poco prima delle due di notte. L’episodio, che ha causato danni anche alla recinzione di un’abitazione limitrofa, sta portando i Carabinieri della Compagnia di Sora e i Vigili del Fuoco a indagare su un possibile atto intimidatorio o su una vendetta legata all’attività professionale della legale. L’attacco notturno e le piste investigative aperte. Le fiamme hanno avvolto la vettura della professionista con una rapidità tale da non lasciare spazio a dubbi sulla natura del rogo, che gli inquirenti non considerano affatto accidentale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sora, auto di un’avvocata distrutta: si indaga su un attacco Auto di un’avvocata di Sos Donna distrutta dalle fiamme a Sora (Frosinone): ipotesi intimidazioneUn incendio nella notte, violento e mirato, che lascia dietro di sé più interrogativi che certezze. Leggi anche: Ancora fiamme nella notte, auto distrutta da un rogo: si indaga 6 years married, she waited; he medicated ex; she signed divorce silently, he panicked!