Sonzogni | Per la mobilità bergamasca tanti progetti ma la sintesi non esiste

L’architetto Felice Sonzogni, presidente della Commissione Mobilità e Infrastrutture di ACI Bergamo, ha affrontato il tema dei progetti in corso per la mobilità nel territorio bergamasco. Durante un’intervista a BergamoNews, ha spiegato che ci sono molte iniziative in fase di sviluppo, ma manca una visione unitaria che le coordini. La discussione si è concentrata sulle sfide legate all’adattamento ai cambiamenti e alle strategie per migliorare la mobilità locale.

La mobilità è costantemente in evoluzione, come può il territorio far fronte ai cambiamenti in modo efficace? Di questo e altro ha parlato l’architetto Felice Sonzogni, presidente della Commissione Mobilità e Infrastrutture di ACI Bergamo, intervistato da BergamoNews. Le sfide dettate dall’evoluzione della mobilità devono essere osservate sotto due aspetti fondamentali: le grandi strategie e le esigenze della quotidianità. Oltre alla necessità di individuare un punto di riferimento per l’ organizzazione futura, Sonzogni sottolinea: “Oggi dobbiamo prendere atto di quella che è la situazione in essere, di quelle che sono le opere che avremo, soprattutto quelle che non avremo, perché da qui riusciamo a capire quale sarà la condizione di mobilità che avremo fra qualche anno”.🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: "Non esiste, non esiste": la furia di Chiellini, Comolli e Spalletti contro La Penna Leggi anche: La Palestina? Al British Museum esiste e non esiste