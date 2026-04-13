Sondaggio politico calano tutti i big | giù Fratelli d’Italia Pd e M5S

Un nuovo sondaggio pubblicato oggi da Swg per il Tg La7 mostra un calo nelle intenzioni di voto per i principali partiti politici. Fratelli d’Italia, il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle registrano tutte diminuzioni rispetto alle rilevazioni precedenti. I dati forniscono un quadro aggiornato della situazione politica in vista di eventuali elezioni.

(Adnkronos) – Frenano tutti i big: giù Fratelli d'Italia, Pd e M5S. Calo generale secondo il sondaggio Swg che oggi, lunedì 13 aprile, per il Tg La7 fotografa le intenzioni di voto in caso di elezioni. Fratelli d'Italia, che si conferma ampiamente primo partito, cede lo 0,2% e scende al 29,3%. La formazione guidata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni mantiene un vantaggio rilevante sulla concorrenza. Passo indietro per il Pd della segretaria Elly Schlein, che cede lo 0,1% e si attesta al 21,9%. Calo analogo per il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, ora al 12,2%. Giù anche Forza Italia, che perde lo 0,2% e scende al 7,7%.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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Sondaggio politico del 13 aprile: come andrebbe se si votasse oggi x.com

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