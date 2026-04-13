Sommersa dai debiti e senza lavoro la famiglia di Mondolfo lancia la colletta sul web | presto staccheranno le forniture

Una famiglia di Mondolfo, alle prese con problemi finanziari e senza un’occupazione stabile, ha avviato una campagna di raccolta fondi online per fronteggiare la situazione. La famiglia ha annunciato che, a causa delle difficoltà economiche, dovrà interrompere le forniture di servizi di base nei prossimi giorni. La richiesta di aiuto è stata condivisa sui social per cercare supporto tra i cittadini del territorio.

MONDOLFO - Travolta dalla crisi e dai debiti, una famiglia chiede aiuto ai propri concittadini con una raccolta fondi. Succede a Mondolfo dove un nucleo familiare composto da madre, padre e due figli di oltre 30 anni, in mancanza di lavoro stabile soprattutto nel settore turistico e ricettivo, denuncia uno stato di grave difficoltà. A lanciare l’appello tramite i social sono state la figlia, Martina Silvestrini di 33 anni, e la madre, Rosella Carloncini, che hanno esposto in forma drammatica tutta la loro preoccupazione per affrontare la quotidianità e il futuro in una condizione di disagio economico. Le difficoltà Rosella fa il punto della...🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Sommersa dai debiti e senza lavoro, la famiglia di Mondolfo lancia la colletta sul web: presto staccheranno le forniture Leggi anche: Incidente fatale, colletta in fabbrica. Solidarietà per la famiglia di Tony Il Premio Nobel Giorgio Parisi guida una mobilitazione senza precedenti di esperti ed economisti. La richiesta alla Premier Meloni è chiara: evitare che l'Italia finisca sommersa dai disastri climaticiMentre il territorio italiano mostra segni di estrema fragilità, con frane e alluvioni che colpiscono da Nord a Sud, si accende un dibattito acceso...