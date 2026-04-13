Nel carcere di Sollicciano a Firenze, la relazione del Progetto Foucault segnala un sovraffollamento reale del 153%. La struttura, progettata per un determinato numero di detenuti, ospita un numero superiore, evidenziando una discrepanza tra capienza ufficiale e presenze effettive. La situazione viene descritta come critica, con effetti sulla gestione e le condizioni di vita all’interno della struttura. La relazione si concentra sui dati relativi alla capacità e alla presenza reale dei detenuti.

Il gruppo ha fatto una visita a Sollicciano il 9 aprile, è stato spiegato, “la prima di una serie, tra un mese vedremo la sezione femminile. A quel giorno i detenuti erano 562 a fronte di una capienza regolamentare di 506 posti, di cui 136 non disponibili. Le infiltrazioni d’acqua sono pervasive, il riscaldamento carente, i servizi igienici non funzionanti. La delegazione ha osservato direttamente i segni delle punture di cimici su diversi detenuti. A queste si aggiungono segnalazioni ricorrenti di ratti e piccioni nei reparti”. Il gruppo – che si riunirà in assemblea il 17 aprile – ha avanzato tre proposte: “geotermia a bassa entalpia per la climatizzazione; impianti fotovoltaici sulle ampie superfici inutilizzate; un ‘banco dei materiali’ per il recupero e riuso di materiali edili destinati alle riparazioni in autorecupero”.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Sollicciano: sovraffollamento reale del 153%. La relazione del Progetto Foucault

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