Sogni e suoni a Mantova | sold out per la notte immersiva al Boccio

Quaranta persone hanno trascorso tutta la notte all’interno de Il Boccio a Mantova, dove si è svolto un esperimento sonoro che si è concluso all’alba di lunedì 13 aprile 2026. L’evento, intitolato “Sogni e suoni a Mantova”, ha registrato il tutto esaurito e ha coinvolto i partecipanti in un’esperienza immersiva che ha durato diverse ore.

All’alba di questo lunedì 13 aprile 2026, quaranta persone si sono risvegliate lentamente all’interno de Il Boccio a Mantova, segnando la conclusione di un esperimento sonoro durato tutta la notte. L’evento, denominato Boccio (dream), ha rappresentato il culmine della rassegna curata dai giovani del progetto La Corsa Continua, sancendo ufficialmente l’adozione di una gestione artistica che punta sulla partecipazione e sul dialogo tra diverse fasce d’età per il futuro del Segni Festival 2026. Sette ore di immersione sonora tra luce ed elettricità. Il percorso iniziato alla mezzanotte e terminato alle ore 7 del mattino ha i partecipanti distesi su tappetini e sacchi a pelo, pronti a seguire le evoluzioni di un paesaggio acustico unico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sogni e suoni a Mantova: sold out per la notte immersiva al Boccio Visioni e suoni spazializzati in una cupola immersiva per scoprire l’universo di De SimoneIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Più che una semplice installazione. L’Ara Pacis si Rivela: a Roma un’esperienza immersiva tra storia, colori e suoniDal 27 marzo 2026, il Museo dell’Ara Pacis Augustae apre le porte a un progetto multimediale unico che promette di trasformare la visita a uno dei...