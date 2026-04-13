Sogesid Piano Industriale 2026-2028 | produzione in aumento fino a 289 mln nel 2028 in crescita anche utile netto e personale

Sogesid, società di ingegneria ambientale controllata dallo Stato, ha annunciato il nuovo Piano Industriale 2026-2028 durante una conferenza stampa al Senato. Il piano prevede un incremento della produzione, che arriverà a circa 289 milioni di euro nel 2028. Sono previsti anche aumenti dell’utile netto e del numero di dipendenti, con dettagli sui progetti e le strategie di sviluppo per i prossimi tre anni.

Risanamento completato in tre anni dall’attuale gestione aziendale: da Società in perdita a braccio operativo dell’ingegneria ambientale pubblica. Il valore della produzione aumentato nel triennio 2023-2025 di +44%, il margine operativo lordo +528%. Il rendimento del capitale passa dal -4,40% nel 2023, a +6%, nel 2026: nel 2028 atteso il +7,74% Sogesid S.p.A., la Società di ingegneria ambientale dello Stato, ha presentato al Senato, nel corso di una conferenza stampa, il “Piano Industriale 2026-2028. Per una crescita responsabile”. Il Valore della produzione è previsto in aumento da 155 milioni di euro nel 2026 fino a 289 milioni nel 2028 (+11,2%); in crescita l’utile netto, stimato a 3,8 milioni di euro nel 2028 (+311% rispetto al 2026).🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Sogesid, Piano Industriale 2026-2028: produzione in aumento fino a 289 mln nel 2028, in crescita anche utile netto e personale Iren: nel 2025 utile netto a 301 mln (+12%), dividendo in crescita dell'8%Nel 2025 Iren registra un Ebitda che sale di +6% e utile netto +12%, investimenti in aumento del +12% e una proposta di dividendo in crescita del +8%. Tuchel, rinnovo storico con l’Inghilterra fino al 2028: focus su Euro 2028 e crescita dei talenti emergenti.Thomas Tuchel guiderà la nazionale inglese di calcio fino al 2028, un rinnovo che consolida la sua posizione tra gli allenatori più pagati al mondo e...