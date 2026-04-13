Social allerta truffa | l’inganno degli inviti per rubare i dati

Una recente serie di truffe sui social media coinvolge utenti che ricevono falsi inviti a eventi privati. Questi messaggi sono stati identificati come tentativi di phishing, con lo scopo di sottrarre dati personali. Le autorità hanno segnalato che gli utenti devono prestare attenzione a questi inviti sospetti e evitare di cliccare su link o fornire informazioni sensibili. La campagna di frode si sta diffondendo attraverso vari canali social.

Una nuova ondata di phishing sta colpendo gli utenti dei social media attraverso l’invio di finti inviti a eventi privati, nota come truffa degli e-vite. I criminali informatici utilizzano tecniche di clonazione del profilo per ingannare le vittime, sfruttando la fiducia nei confronti di contatti già noti per sottrarre credenziali di accesso e dati sensibili. Il meccanismo dell’inganno digitale e il furto delle identità. La dinamica che sta mettendo in difficoltà gli utenti nel 2026 si basa su un principio psicologico elementare: la reazione istintiva a una comunicazione proveniente da un amico fidato. Il processo inizia con una notifica o un messaggio privato che propone la visualizzazione di un invito per una festa esclusiva o un evento privato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Social, allerta truffa: l’inganno degli inviti per rubare i dati Truffa TARI a Carignano: allarme SMS e chiamate per rubare datiDiversi residenti di Carignano sono stati bersaglio di una manovra ingannevole che utilizza il tema della tassa sui rifiuti per sottrarre dati... Leggi anche: Truffa dello Spid per rubare i dati personali, attenzione all’e-mail falsa