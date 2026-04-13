Slovenia | crolla il gasolio fuori dalle autostrade prezzi in calo
In Slovenia, dal 14 aprile, i distributori di carburante situati fuori dalle autostrade registreranno una diminuzione dei prezzi del gasolio, dopo due settimane di aumenti consecutivi. La variazione interessa principalmente le stazioni di rifornimento non collocate lungo le principali vie di transito. La decisione riguarda i punti vendita che si trovano lontano dalle grandi arterie stradali e rappresenta un cambiamento rispetto all’andamento dei prezzi delle ultime settimane.
Dal 14 aprile, i distributori di carburante in Slovenia fuori dalle grandi arterie stradali vedranno un calo dei prezzi dopo due settimane di continui aumenti. La decisione segue le comunicazioni del Ministero dell’Ambiente e della Pianificazione Territoriale, che ha stabilito le nuove tariffe settimanali valide fino al 20 aprile. Nuovi listini per la mobilità extra-autostradale. Il gasolio subirà una flessione significativa, scendendo a 1,822 euro al litro. Si tratta di una contrazione di 7,2 centesimi rispetto ai 1,894 euro registrati la settimana scorsa. Parallelamente, il prezzo della benzina a 95 ottani calerà a 1,620 euro al litro, con un risparmio di 3,3 centesimi rispetto alla quota precedente di 1,653 euro.🔗 Leggi su Ameve.eu
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