Sky Conte in Nazionale è un’ipotesi ne parlerà con De Laurentiis

Si discute sulla possibilità che l’attuale allenatore possa diventare il prossimo ct della nazionale italiana, una decisione ancora da definire. La questione sarà affrontata con il presidente della squadra di club, con cui si confronterà nelle prossime settimane. Al momento, non sono state prese decisioni ufficiali e le trattative sono ancora in fase preliminare. La situazione resta aperta, senza annunci ufficiali o conferme.

Italia sì, Italia no, la scelta per il futuro di Antonio Conte potrebbe essere questa. Sebbene l’allenatore del Napoli si sia affrettato a dissimulare le voci che arrivano ieri dopo il pareggio contro il Parma, il suo nome si va avanti sempre più prepotentemente nel caso in cui Malagò fosse eletto come nuovo presidente della Fig. L’inviato a Napoli di Sky Sport 24, Massimo Ugolini, sul futuro di Conte precisa oggi: “Il Napoli dopo la delusione di Parma nella corsa scudetto deve inevitabilmente guardare avanti, con un occhio evidentemente alla situazione del futuro di Conte. Ieri ha fatto una precisazione importante, dicendo che non si è candidato per la Nazionale.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Sky, Conte in Nazionale è un’ipotesi, ne parlerà con De Laurentiis Conte verso la Nazionale, De Laurentiis prepara tre nomi per il futuro: spunta un’ipotesi a sorpresaDe Laurentiis ha già identificato tre alternative a Conte qualora il tecnico salentino accettasse la panchina della Nazionale italiana. Speriamo che Conte non vada in Nazionale (con l’avallo di De Laurentiis)Da come ha parlato, potrebbe andarci; il Napoli resterebbe con uno tra Italiano, De Rossi o Farioli. Argomenti più discussi: Conte: 'Tornare Ct, se fossi presidente della Figc mi prenderei in considerazione...'. VIDEO; Italia, Conte è lusingato dall’interesse ma accetterebbe a una sola condizione – Sky; Sky – Panchina Italia, decisione dopo il 22 giugno: Conte lusingato ma concentrato sul Napoli; Sky - Conte lusingato dalla nazionale, accetterebbe in un solo caso: la posizione di De Laurentiis. In che cosa si sarà cacciata Rue questa volta Il primo episodio della terza stagione di #Euphoria questa sera alle 21:15 su Sky. - facebook.com facebook Il Wec parte da Imola: domenica la 6 Ore in diretta su Sky Sport e in streaming su Now #SkyMotori #WEC x.com