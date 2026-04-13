Siracusa pareggio amaro in casa | il sogno play-out è a rischio

Il Siracusa ha pareggiato in casa contro il Foggia, con un risultato di 1-1. La squadra si trova ora in una situazione complicata, poiché il punto conquistato non è sufficiente a migliorare la sua posizione in classifica. La possibilità di raggiungere i play-out si fa più difficile, considerando il punteggio attuale e le prossime partite da affrontare.

Il Siracusa si trova in una posizione di estrema fragilità sportiva dopo il pareggio percorso in casa contro il Foggia, un 1-1 che non ha portato i tre punti necessari per allontanarsi dalla zona pericolo. La squadra guidata da Turati deve ora fare affidamento su un calcolo matematico quasi disperato per tentare di raggiungere i play-out, vista la distanza che la separa dal Giuliano, attualmente impegnato nella penultima posizione. L’andamento della gara e le dinamiche di campo a Siracusa. La sfida dello Zaccheria ha un inizio molto più propositivo per i padroni di casa rispetto agli ospiti. Fin dai primi tre minuti di gioco, la formazione azzurra ha cercato di imporsi con due chiare opportunità create in area avversaria.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Siracusa, pareggio amaro in casa: il sogno play-out è a rischio Il Catania non sfonda, soltanto un pareggio a Siracusa: 1-1 al De SimoneUn punto a testa, ma sensazioni diverse: il Siracusa difende il fortino e protesta nel finale, i rossazzurri tornano a casa con l’amaro in bocca Al... Juventus-Sassuolo: pareggio amaroLa Juventus ha buttato via l’occasione di blindare il quarto posto in un finale al cardiopalma contro il Sassuolo: all’Allianz Stadium, il 21 marzo...