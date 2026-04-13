In provincia di Siracusa, i fondi destinati ai danni provocati dagli incendi tra inizio 2023 e metà 2025 rimangono bloccati. I deputati regionali hanno chiesto con urgenza al governo locale di intervenire e sbloccare le risorse necessarie per i ristori. La richiesta arriva in un momento in cui le aree colpite continuano a attendere interventi concreti per affrontare le conseguenze degli incendi.

I deputati regionali Tiziano Spada e Carlo Gilistro hanno lanciato un appello urgente al governo della Regione Siciliana per sbloccare i fondi destinati a riparare i danni causati dagli incendi che hanno colpito la provincia di Siracusa tra il primo gennaio 2023 e il 31 luglio 2025. La richiesta punta a superare l’attuale stallo burocratico che impedisce alle famiglie e alle imprese locali di ricevere i ristori promessi dopo tre anni dai primi eventi calamitosi. L’impasse dei finanziamenti e le criticità del bilancio regionale. Il dibattito sulla gestione delle risorse è stato al centro dell’audizione tenutasi nella IV Commissione regionale Ambiente, Territorio e Mobilità, convocata da Gilistro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Siracusa, fondi incendi bloccati: l’urgenza per i ristori mancanti

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