Jannik Sinner ha vinto il torneo di Montecarlo, battendo in finale l’avversario con il punteggio di 7-6, 6-3. Con questa vittoria, ha riconquistato la posizione di numero uno al mondo. Dopo aver sollevato il trofeo, ha mostrato entusiasmo per il risultato raggiunto, che lo porta a festeggiare prima di affrontare i prossimi impegni. La finale ha visto Sinner prevalere in due set, confermando la sua crescita nel circuito.

T rofeo in mano, numero 1 al mondo riconquistato, Alcaraz battuto in finale per 7-6, 6-3. Jannik Sinner aveva tutti i motivi per festeggiare in grande. E così ha fatto: tuffo dalla piattaforma più alta della piscina olimpica di Montecarlo, insieme al suo allenatore Simone Vagnozzi. Fin qui tutto bene, se non fosse che una volta arrivato in cima, Sinner si è sporto verso il basso, ha valutato la situazione e ha fatto un passo indietro. «Min., ma quanto è alto?» ha detto, con una franchezza che ha fatto sorridere tutti i presenti. Jannik Sinner: vita, carriera e vittorie. guarda le foto Jannik Sinner e il tutto dal trampolino del tennista più forte del mondo.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Sinner vince Montecarlo, si riprende il numero 1 al mondo e va sul trampolino olimpico per festeggiare. Poi guarda giù...

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Sinner vince Montecarlo, poi il tuffo dal trampolino: “Ma quanto è alto?”. E Alcaraz rideLa vittoria nel Masters 1000 di Monte-Carlo contro Carlos Alcaraz e il ritorno alla vetta del ranking mondiale meritavano un festeggiamento speciale.