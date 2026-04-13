Jannik Sinner ha conquistato ancora una volta l'attenzione del pubblico, questa volta grazie alla sua presenza in televisione. I dati di share su Sky e TV8 mostrano un aumento nel numero di spettatori durante le sue partite, confermando il suo ruolo come protagonista nel panorama sportivo italiano. La sua partecipazione in TV ha attirato un pubblico numeroso, contribuendo a far crescere l’interesse per il tennis nel paese.

Jannik Sinner continua a scrivere nuove pagine indelebili nella storia del tennis e dello sport italiano, regalando grandi emozioni e intrattenendo milioni di spettatori. L’ultima impresa dell’azzurro si è materializzata nella giornata di ieri, vincendo il prestigioso torneo di Montecarlo e riprendendosi dopo alcuni mesi la leadership del ranking mondiale. Il 24enne altoatesino si è tolto la soddisfazione di conquistare il primo titolo pesante della carriera sulla terra battuta (in precedenza l’unico trofeo sul rosso era arrivato quattro anni fa nel 250 di Umago), eguagliando inoltre il record di Novak Djokovic e Rafael Nadal con una sequenza ancora aperta di quattro trionfi consecutivi nei Masters 1000 dopo Parigi 2025, il Sunshine Double e appunto Montecarlo.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sinner vince anche in tv: i dati di visitatori share su Sky e TV8

Sinner-Medvedev su TV8: la decisione ufficiale di Sky sulla finale in chiaroJannik Sinner affronterà Daniil Medvedev nella finale del Masters 1000 di Indian Wells, che si giocherà domenica 15 marzo (alle ore 22.

Sinner-Lehecka si vedrà in chiaro su TV8 oggi? La scelta definitiva di SkyOggi, alle 21:00 italiane, la finale del Masters 1000 di Miami tra Jannik Sinner e Ji?í Lehe?ka non sarà visibile in chiaro.