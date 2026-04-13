Sinner trionfo anche in tv | 3,2 milioni per la finale di Montecarlo

La finale del torneo di Montecarlo tra il tennista italiano e lo spagnolo ha attirato 3,2 milioni di spettatori sulla televisione. La partita è stata seguita da un pubblico con uno share del 25,1 per cento. Sky ha deciso di trasmettere l'evento in chiaro su TV8, rendendo la finale accessibile a un pubblico più ampio.

Jannik Sinner vince anche in tv, ancora una volta. La finale di ieri a Montecarlo contro Carlos Alcaraz è stata vista da 3,2 milioni di telespettatori in Italia, con il 25,1% di share: il programma più visto del pomeriggio, secondo le elaborazioni dei dati Auditel da parte di Studio Frasi. Battuti i tradizionali contenitori di Domenica In e Verissimo. In assoluto, nella giornata di ieri, soltanto i programmi di access prime time di Raiuno e Canale 5, il Tg1 e la fiction di Raiuno hanno registrato ascolti superiori. Ha pagato la scelta di Sky, detentrice dei diritti tv esclusivi del circuito Atp, di proporre in chiaro in diretta la sfida decisiva di Montecarlo, per la prima volta.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner, trionfo anche in tv: 3,2 milioni per la finale di Montecarlo Leggi anche: Montecarlo, quando gioca Sinner contro Alcaraz: orario e dove vedere la finale in tv, anche in chiaro Leggi anche: Trionfo di Jannik Sinner a Montecarlo: domina in finale contro Alcaraz e torna numero uno al mondo