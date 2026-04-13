Dopo la vittoria di Jannik Sinner a Montecarlo, Paolo Bertolucci ha condiviso sui social un commento che combina humor e ricordi di una serata particolare. Bertolucci ha scherzato su una cena fuori controllo, affermando che ha speso circa 500 euro mangiando in modo eccessivo. La giornata nel Principato si è conclusa con l’allegria e l’ironia dell’ex tennista, che ha commentato la vittoria del giovane italiano.

Rientro da Montecarlo all’insegna dell’allegria e dell’ironia per Paolo Bertolucci, che ha commentato sui social la giornata di tennis vissuta nel Principato, segnata dalla vittoria di Jannik Sinner. L’ex tennista e commentatore ha infatti condiviso un messaggio scherzoso nel quale ha espresso tutta la sua soddisfazione per il successo dell’azzurro, senza rinunciare a una frecciata . L'articolo Sinner trionfa a Montecarlo, Bertolucci scherza su Panatta e la cena fuori controllo: “Fatto spendere 500 euro mangiando in maniera.” proviene da. Potrebbe interessarti:. Sinner-Alcaraz, Bertolucci: “Non può esserci un’amicizia vera, c’è rivalità profonda.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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