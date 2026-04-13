Sinner torna al comando del ranking Atp Musetti scivola in nona posizione

Dopo aver vinto il torneo sulla terra battuta di Montecarlo, Jannik Sinner ha riacquistato la prima posizione nel ranking ATP, superando Carlos Alcaraz, battuto nella finale del Masters 1000. Nel frattempo, il collega Musetti ha perso alcune posizioni e si trova attualmente in nona posizione nella classifica mondiale. La vittoria di Sinner rappresenta un nuovo traguardo personale e un cambio di leadership nel tennis maschile.

ROMA - Dopo i festeggiamenti in campo arriva anche la certificazione dell'Atp: grazie al trionfo sul rosso di Montecarlo, Jannik Sinner torna sul trono della classifica mondiale, svalcando il rivale Carlos Alcaraz, appena battuto nella finale del Masters 1000 del Principato. Il fuoriclasse altoatesino supera anche le settimane da leader del ranking di Alcaraz, iniziando la numero 67 contro le 66 dello spagnolo. Essendo usciti i 50 punti dell'ATP 500 di Halle 2025, Sinner ha ora un margine di 110 punti su Alcaraz, che giocherà a Barcellona la prossima settimana mentre Jannik resterà fermo. Alcaraz, finalista l'anno scorso, vincendo il titolo tornerà numero 1.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Sinner torna al comando del ranking Atp, Musetti scivola in nona posizione La nuova classifica ATP: Sinner torna numero 1, Musetti scivola al nono postoAGI - Dopo i festeggiamenti in campo arriva anche la certificazione dell' Atp: grazie al trionfo sul rosso di Montecarlo, Jannik Sinner torna sul... Leggi anche: Lorenzo Musetti virtualmente terzo al mondo nel ranking ATP, davanti a lui solo a Sinner e Alcaraz