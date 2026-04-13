Sinner spacca il record | tre Masters 1000 senza quasi cedere set

Jannik Sinner ha ottenuto una serie di successi nei tornei Masters 1000, vincendo i primi tre eventi della stagione: Indian Wells, Miami e Monte Carlo. In queste competizioni, ha affrontato avversari di alto livello e ha perso meno di un set in totale, dimostrando grande continuità nelle prestazioni. La sua presenza in queste finali e la capacità di mantenere alta la concentrazione sono stati i tratti distintivi di questa serie di vittorie.

Jannik Sinner ha riscritto i libri di storia del tennis mondiale con una prestazione di una precisione quasi matematica, riuscendo a conquistare i primi tre Masters 1000 della stagione corrente: Indian Wells, Miami e Monte Carlo. Il ventiquattrenne italiano, arrivato a questo traguardo con soli 7 mesi in meno rispetto all'impresa simile compiuta da Novak Djokovic nel 2015, ha stabilito un primato di efficienza che lo pone ai vertici assoluti della disciplina. L'efficienza dei numeri: il dominio .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sinner spacca il record: tre Masters 1000 senza quasi cedere set Sinner rullo compressore, supera Mouet e batte il record di Djokovic di set consecutivi vinti nei Masters 1000Miami, 24 marzo 2026 – Jannik Sinner ha battuto il francese Corentin Moutet, numero 33 del mondo, centrando la qualificazione agli ottavi del "Miami... Leggi anche: Sinner-Lehecka, la finale del Miami Masters 1000: a Jannik il primo set, 6-4. Secondo set combattuto, 4-4 – LIVE