Sinner | Sorpreso di me e dei miglioramenti Cantare l' inno è stato bellissimo

Dopo aver conquistato il titolo a Montecarlo, il tennista italiano ha ripreso la vetta del ranking mondiale. In un'intervista ha dichiarato di essere sorpreso dei propri miglioramenti e ha descritto come molto bello cantare l'inno nazionale prima delle partite. Ha aggiunto che, sebbene sia soddisfatto della posizione in classifica, il suo obiettivo principale resta la vittoria nei tornei.

La settima meraviglia. Forse la più inattesa, sicuramente una delle più belle e inseguite della carriera. Vincendo a Montecarlo, Sinner ha conquistato il settimo Masters 1000 diverso: ora gli mancano soltanto Madrid (nei prossimi giorni deciderà se lasciarlo in programma oppure no) e Roma: agli Internazionali, un anno fa, di rientro dalla squalifica, giocò la finale perdendola contro Alcaraz. Una vittoria italiana nel singolare maschile al Foro manca da cinquant’anni esatti, dalla straordinaria cavalcata di Adriano Panatta nel 1976: un Paese intero impazzirebbe di gioia. Tempo al tempo, tuttavia, è la filosofia di Jannik: a Roma si penserà quando si calpesteranno i campi; per adesso, ci si gode il momento e la prima, principesca vittoria sulla terra rossa.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner: "Sorpreso di me e dei miglioramenti. Cantare l'inno è stato bellissimo" Sinner ha sorpreso Mensik dopo la sconfitta a Doha: “Vai tu per primo”. Bellissimo gesto a tarda notteIl gesto da campione di Sinner dopo il ko con Mensik a Doha: fa passare avanti l'avversario in conferenza per farlo riposare. Le giocatrici dell’Iran si rifiutano di cantare l’inno prima della partita: gli era stato impostoIn Coppa d'Asia le giocatrici dell'Iran sono rimaste in silenzio durante l'inno nazionale in segno di protesta contro il regime, seguendo il...