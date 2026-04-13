Sinner si ferma a Shanghai | finisce l’inarrestabile corsa ai record

Il 5 ottobre 2025, a Shanghai, Jannik Sinner ha interrotto la sua serie di vittorie nei tornei Master 1000. Durante il secondo turno, l’azzurro si è dovuto ritirare a causa di un problema muscolare, peggiorato dalle temperature elevate della giornata. La partita è stata sospesa prima della conclusione, segnando la fine della sua corsa ai record in questa fase del torneo.

La striscia vincente di Jannik Sinner nei tornei Master 1000 si è interrotta il 5 ottobre 2025 a Shanghai, dove l’azzurro è stato costretto al ritiro durante il secondo turno a causa di un problema muscolare aggravato dalle temperature estreme. Questo stop interrompe una sequenza straordinaria di 22 vittorie consecutive accumulate tra Parigi e Montecarlo, un periodo in cui il tennista altoatesino ha dominato i vertici del circuito mondiale raccogliendo quattro titoli prestigiosi. L’impatto statistico della supremazia di Sinner tra Parigi e Montecarlo. Analizzando i numeri che hanno caratterizzato questo ciclo di successi, emerge un livello di efficacia quasi assoluto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sinner si ferma a Shanghai: finisce l’inarrestabile corsa ai record Leggi anche: Miami Open 2026 p. 5: La serie record di Sinner non si ferma! Si ferma a 37 la striscia di set vinti da Jannik Sinner nei Masters 1000. Record di ogni epocaSi è fermata a 37 la serie di set consecutivi vinti da parte di Jannik Sinner nei tornei di categoria ATP Masters 1000: oggi l’azzurro ha ceduto il...