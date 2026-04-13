Sinner primo nel ranking ma la sfida con Alcaraz è gia riaperta | ecco come lo spagnolo può superarlo

Dopo il successo a Monte-Carlo, il tennista italiano si è posizionato al primo posto nel ranking ATP, superando il suo avversario spagnolo. Tuttavia, lo spagnolo ha la possibilità di riconquistare la vetta già durante il torneo di Barcellona, grazie a determinate condizioni di classifica e risultati. La competizione tra i due continua a essere molto seguita dagli appassionati di tennis, con la decisione finale che potrebbe arrivare nei prossimi giorni.

Jannik Sinner è di nuovo il numero uno del mondo. L’azzurro ha conquistato il Masters di Monte-Carlo battendo in finale Carlos Alcaraz con il punteggio di 7-6 (5), 6-3, completando così una rincorsa straordinaria che lo riporta in vetta al ranking ATP dopo 66 settimane in cui il comando era in mano allo spagnolo. Un successo che vale doppio: oltre al prestigio del titolo,Sinner centra il terzo trionfo consecutivo dopo Indian Wells e Miami, completando uno storico Sunshine Double e confermando il suo dominio nella stagione 2026. La vittoria su Alcaraz, rivale diretto anche nella classifica mondiale, segna infatti il sorpasso decisivo: l’azzurro sale a quota 13.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Sinner primo nel ranking, ma la sfida con Alcaraz è gia riaperta: ecco come lo spagnolo può superarlo Ranking Atp Live, Sinner si avvicina ad Alcaraz: quando può superarloJannik Sinner mette sempre più nel mirino Carlos Alcaraz e il suo numero 1 nel ranking Atp. Sinner accorcia su Alcaraz: ora è a -1190 punti. Ecco quando può superarloIl Sunshine Double appena conquistato permette a Jannik Sinner di portarsi in scia a Carlos Alcaraz, con concrete possibilità di sorpasso e dunque di...