Sinner per la vittoria su Alcaraz all’Atp Montecarlo 2026 oltre 3,2 milioni davanti alla tv

Nella finale dell’Atp Montecarlo 2026, trasmessa su Sky e TV8, oltre 3,2 milioni di persone hanno seguito la vittoria di Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz. La partita ha stabilito il record stagionale di ascolti per il tennis su entrambe le piattaforme. L’evento ha attirato un pubblico numeroso, confermando l’interesse crescente per il torneo e la popolarità del giovane tennista italiano.

Record stagionale per il tennis su Sky e TV8: la finale dell’Atp Montecarlo 2026, con Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sulla terra rossa del Country Club monegasco – in onda dalle 15 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e TV8 – ha raccolto 3 milioni 233 mila spettatori medi complessivi in total audience (dato comprende le visioni su big screen e Sky Go), con 7 milioni 56 mila contatti unici (non include Sky Go) e uno share del 25,1%, confermandosi tra gli appuntamenti sportivi più seguiti del fine settimana. In particolare, il ritorno dell’azzurro al vertice della classifica mondiale è stato seguito su Sky da 1 milione 297 mila spettatori medi in total audience (l dato comprende le visioni su big screen e Sky Go), con 2 milioni 515 mila contatti unici (dato non include le visioni su Sky Go) e il 10,1% di share.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sinner, per la vittoria su Alcaraz all’Atp Montecarlo 2026 oltre 3,2 milioni davanti alla tv Leggi anche: Sinner-Alcaraz oggi, Finale ATP Montecarlo 2026: orario, tv, programma, streaming Dove vedere in tv Sinner-Alcaraz, ATP Montecarlo 2026: orario, programma in chiaro, streamingJannik Sinner affronterà Carlos Alcaraz nella finale del Masters 1000 di Montecarlo, che andrà in scena domenica 12 aprile (ore 15.