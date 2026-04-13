In soli 40 giorni, un tennista ha recuperato oltre 3.300 punti, passando in poco tempo da una posizione di svantaggio a una di maggiore competitività nel ranking mondiale. La sua ascesa si deve a nuovi colpi e a un atteggiamento più disciplinato in campo. La sfida di risalire la classifica in un periodo così breve ha attirato l'attenzione degli appassionati e degli esperti del settore, che seguono con interesse gli sviluppi della sua stagione.

Recuperare 3350 punti in 68 giorni è un qualcosa di clamoroso, Jannik Sinner ci è riuscito con uno sforzo difficile solo da immaginare, figurarsi realizzarlo. La tripla corona Indian Wells-Miami-Montecarlo, storico filotto realizzato come solo Djokovic nel 2015 era riuscito a fare, e il ritorno in vetta al ranking Atp è naturale siano costati moltissimi a Sinner, dal punto di vista fisico e mentale. Un mese e mezzo senza fermarsi mai, scendendo in campo per partite ufficiali un giorno si e un giorno no per oltre 40 giorni. Staccare è un obbligo, il riposo stavolta non è un’opzione ma un’assoluta necessità. E cosa c’è di meglio della casa di Montecarlo e della famiglia per recuperare le energie? Jannik in questi giorni ha sottolineato quanto sia stato bello dormire nel letto di casa.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Sinner, nuovi colpi e disciplina per tornare il numero uno in 40 giorni

Montecarlo, Sinner oggi può tornare numero uno: le combinazioni(Adnkronos) – Jannik Sinner può tornare numero uno del ranking Atp oggi, sabato 11 aprile.

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