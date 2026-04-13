Sinner il saluto di Briatore e l' abbraccio Poi la fuga con Laila
Jannik Sinner ha vinto il torneo di Montecarlo, battendo in finale Carlos Alcaraz. Dopo la partita, l’imprenditore ha salutato il tennista con un sorriso e un tocco sulla guancia. Successivamente, Sinner si è allontanato con Laila, senza ulteriori dettagli sui movimenti successivi. La vittoria ha segnato una tappa importante nella sua carriera, attirando l’attenzione dei presenti sull’evento.
Jannik Sinner si è preso il trono di Montecarlo dopo aver battuto in finale Carlos Alcaraz. La stella azzurra ha ricevuto anche i complimenti di Flavio Briatore, che lo ha salutato con un "buffetto" sulla guancia. Poi il nuovo numero 1 del mondo ha lasciato l'hotel alla guida della sua Porsche insieme alla fidanzata Laila Hasanovic.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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