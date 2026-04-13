Sinner festeggia con un tuffo in piscina canta Fratelli d’Italia e urla | Fiero di essere italiano video

Jannik Sinner ha conquistato il suo primo titolo in un torneo ATP Masters 1000, vincendo a Montecarlo. Dopo aver festeggiato con un tuffo in piscina, il tennista ha cantato “Fratelli d’Italia” e gridato di essere orgoglioso di essere italiano. La vittoria rappresenta un traguardo importante nella sua carriera, mentre il video della celebrazione ha fatto rapidamente il giro sui social.

Jannik Sinner vince per la prima volta in carriera il torneo Atp Masters 1000 di Montecarlo (terra, montepremi 6.309.095 euro), torna numero uno del mondo, festeggia con un tuffo in piscina, canta l’Inno di Mameli e dichiara il suo orgoglio di essere italiano. Il giorno perfetto, per il 24enne altoatesino che ieri ha sconfitto in finale il suo grande rivale, il 22enne spagnolo Carlos Alcaraz, che scavalcherà nel ranking Atp, con il punteggio di 7-6 (7-5), 6-3 in due ore e 15 minuti. Per Sinner si tratta del primo titolo 1000 su terra, del terzo torneo stagionale dopo Indian Wells e Miami e del 27° in carriera. La gioia di Sinner, il tuffo in piscina e l’orgoglio di essere italiano.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Sinner festeggia con un tuffo in piscina, canta “Fratelli d’Italia” e urla: “Fiero di essere italiano” (video) Leggi anche: Sinner, festa a Montecarlo con… tuffo in piscina Sinner festeggia con un tuffo dal trampolino la vittoria all'Atp Montecarlo 2026Momenti di relax e divertimento per Jannik Sinner dopo la vittoria all’Atp Montecarlo 2026, dove ha sconfitto in finale il rivale Carlos Alcaraz per...