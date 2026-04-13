Simeone regala fiducia a Barrios per le sfide di Champions e Coppa del Re

Il centrocampista, assente nelle ultime partite, è stato riabilitato dal tecnico per le prossime gare di Champions League e Coppa del Re. La sua presenza è stata confermata dopo un periodo di recupero, e si prepara a tornare in campo per contribuire alla squadra nelle sfide decisive di questa fase della stagione. La decisione è stata comunicata ufficialmente poco fa dalla società.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il rientro in squadra di un centrocampista chiave rappresenta un elemento cruciale per le scelte strategiche di Diego Simeone. Dopo un lungo periodo di assenza, il giocatore è tornato ad allenarsi con il gruppo, generando grande entusiasmo tra i tifosi dell’Atletico Madrid. Questo evento potrebbe influenzare in modo significativo la formazione e le scelte tattiche del tecnico argentino, soprattutto in vista delle prossime sfide imminenti. Simeone si trova ora di fronte a un dilemma riguardante la migliore integrazione del calciatore all’interno della squadra.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Simeone regala fiducia a Barrios per le sfide di Champions e Coppa del Re. The Bold Champions, le pagelle | L’egoismo di Vinicius è irritante (5). Simeone ringrazia la presunzione del Barcellona (4)Calcio stellare: Real Madrid-Bayern Monaco è stata la partita più spettacolare dell’andata dei quarti di Champions e probabilmente la migliore di... Tiro a volo, Coppa del Mondo Tangeri: doppio podio azzurro nello Skeet maschile con Simeone e Pittini. Le emozioni su Sportface TVIl tiratore di Baia e Latina conquista il primo podio individuale in carriera in Coppa del Mondo, Pittini sale sul gradino più basso.