Sicurezza stradale | installati i portali di accesso a Corcagnano

Recentemente, sono stati collocati due portali a bandiera all’ingresso della frazione di Corcagnano. L’intervento riguarda la zona di accesso alla frazione e si inserisce in un progetto volto a migliorare la sicurezza stradale. L’installazione è avvenuta nei giorni scorsi e riguarda due strutture collocate all’ingresso del quartiere. Nessuna altra informazione è stata comunicata al momento riguardo a ulteriori dettagli o scopi specifici di questa operazione.