Sicurezza stradale | installati i portali di accesso a Corcagnano
Recentemente, sono stati collocati due portali a bandiera all’ingresso della frazione di Corcagnano. L’intervento riguarda la zona di accesso alla frazione e si inserisce in un progetto volto a migliorare la sicurezza stradale. L’installazione è avvenuta nei giorni scorsi e riguarda due strutture collocate all’ingresso del quartiere. Nessuna altra informazione è stata comunicata al momento riguardo a ulteriori dettagli o scopi specifici di questa operazione.
Sono stati installati nei giorni scorsi due portali a bandiera all'ingresso della frazione di Corcagnano. I portali riportano in modo ben visibile la scritta “Rallentare” e sono dotati di luci a led lampeggianti, alimentate da pannelli fotovoltaici, a garanzia di un funzionamento sostenibile ed.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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