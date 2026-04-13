Il Comune di Rende ha inviato una risposta ufficiale ai consiglieri Ghionna e Garritano, che avevano sollecitato chiarimenti sulla sicurezza della scuola dell’infanzia ubicata nell’area di Parco Giorcelli. La comunicazione riguarda le misure adottate e gli interventi previsti per garantire la sicurezza degli studenti, a seguito delle richieste avanzate dai rappresentanti dell’opposizione. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato reso pubblico riguardo alle azioni concrete intraprese.

L’amministrazione di Rende ha risposto ufficialmente alle sollecitazioni avanzate dai consiglieri Ghionna e Garritano riguardo alla sicurezza della scuola dell’infanzia situata nell’area di Parco Giorcelli. Il Comune ha respinto le criticità sollevate dalla minoranza, dichiarando che la questione è già oggetto di risoluzione attraverso atti amministrativi che prevedono l’installazione di una nuova recinzione nei prossimi giorni. Dinamiche istituzionali e gestione del dibattito pubblico. Il confronto tra la giunta Principe e i consiglieri Marco Ghionna e Gianluca Garritano ha assunto contorni che toccano la prassi del lavoro parlamentare locale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sicurezza scuola Parco Giorcelli: il Comune risponde ai consiglieri

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