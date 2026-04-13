Sicurezza nuovi controlli Chiusa una sala giochi e identificate quasi 3mila persone

Nella settimana appena trascorsa, le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli nella zona di Lecce e dintorni, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza. Durante le operazioni sono state chiuse una sala giochi e identificate circa tremila persone. Le attività hanno coinvolto diverse aree del territorio, con verifiche mirate per prevenire reati e aumentare la presenza delle forze dell’ordine.

LECCE - Giro di vite sulla sicurezza a Lecce e hinterland. Nell’ultima settimana, il questore Giampietro Lionetti ha disposto nuove attività di controllo del territorio per prevenire reati e rafforzare la percezione di sicurezza tra i cittadini, ha interessato in modo capillare sia il cuore della.🔗 Leggi su Lecceprima.it Leggi anche: Controlli nei locali vicino alla stazione: quasi 200 persone identificate e una multa da 4.500 euro The Voynich Manuscript, Bog Bodies & The Lost Ninth Legion — Mysteries History Can't Solve