Sicurezza nei cieli | seminario con Aeronautica Militare e istituzioni

A Torre Santa Susanna si è tenuto un seminario dedicato alla sicurezza nei cieli, coinvolgendo rappresentanti dell’Aeronautica Militare, istituzioni locali e piloti. L’evento ha riunito diverse figure per discutere questioni legate alla tutela dello spazio aereo e alle procedure operative. Durante l’incontro sono stati affrontati temi pratici e tecnici relativi alla sicurezza e alla collaborazione tra le parti coinvolte.

TORRE SANTA SUSANNA – Un momento di confronto tra istituzioni, forze armate e piloti per rafforzare la cultura della sicurezza nei cieli del Sud Italia. È in programma per sabato 18 aprile, a partire dalle ore 10, presso il campovolo BellamarinaFly in contrada Bellamarina, un seminario dedicato.🔗 Leggi su Brindisireport.it Un aereo dell'Aeronautica militare sorvola i cieli tra Viarolo e BaganzolaUn aereo dell'aeronautica militare italiana, un Loocked c130 J Hercules, ha sorvolato la zona tra Viarolo e Baganzola all'ora di pranzo di martedì 24... Seminario sulla sicurezza nei cantieri con 27 aziende presentiCon una quarantina di partecipanti e ventisette imprese rappresentante, ha riscosso interesse il seminario sulla sicurezza nei cantieri, organizzato... Dominio globale: geopolitica e aerospazio nel Mondo che cambia (PRIMA PARTE)