Siamo malate Non ce la facciamo più! madre e figlia si uccidono

Due donne, madre e figlia, sono state trovate morte in casa loro. Secondo quanto riferito, si sono tolte la vita dopo aver affrontato un periodo di sofferenza legato a problemi di salute e dipendenza da farmaci. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause del gesto, senza al momento indicare altri dettagli sulle circostanze o eventuali elementi che possano aiutare a ricostruire la vicenda.

Si sono tolte la vita perché entrambe malate, stanche di soffrire e di trascinare un’esistenza ridotta a medicine, dolore e solitudine di Paola Fucilieri – Lo ha scritto chiaramente la figlia, cinquantenne, in un biglietto lasciato accanto al letto: una spiegazione lucida, quasi burocratica, senza drammi né recriminazioni. Hanno scelto il monossido di carbonio, acceso con una griglia nella stanza chiusa. Una morte silenziosa, pulita, definitiva. Per questo non si farà l’autopsia sui cadaveri di madre e figlia 82 e 50 anni trovati sabato pomeriggio al quarto piano di via Rovani 118, a Sesto San Giovanni. Non serve aprire i corpi, frugare negli organi, cercare conferme che già sono scritte nero su bianco.🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - “Siamo malate. Non ce la facciamo più!”, madre e figlia si uccidono "Dell'orgoglio non ce ne facciamo più niente". L'Italrugby non si accontenta piùAncor più dei risultati, delle vittorie, delle partite competitive contro le corazzate, il vero grande traguardo raggiunto dall’Italrugby è stato... Leggi anche: Milano, gli abitanti di Rogoredo: "Non ce la facciamo più" Santa Maria, vieni nelle case di tutti coloro che stanno guardando questo video...