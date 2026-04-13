Siamo i ribelli della montagna | parole e canzoni per il 25 Aprile
In occasione del 25 aprile, si terrà un concerto-spettacolo dedicato alla Resistenza italiana, che utilizza le canzoni come filo conduttore per ricordare gli anni della lotta partigiana. Lo spettacolo include la lettura e l’interpretazione dei ricordi di alcuni partigiani e ripercorre momenti significativi di quel periodo storico. Il titolo dell’evento è “Siamo i ribelli della montagna”.
“Siamo i ribelli della montagna”: la Resistenza attraverso le sue canzoni. Concerto-spettacolo che ripercorre gli anni e alcuni episodi della Resistenza italiana attraverso le canzoni che ne hanno costituito la colonna sonora, attraverso la lettura e l'interpretazione dei ricordi dei partigiani.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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