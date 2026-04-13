Sì alla candidatura Biffoter Il Pd ha deciso | è ufficiale

Il Partito Democratico ha confermato la candidatura di Biffoter come candidato sindaco, dopo aver deciso ufficialmente in seguito a un meeting interno. La scelta è stata comunicata dopo che il partito si è classificato primo nei tempi supplementari per le candidature a sindaco in entrambe le zone politiche. La decisione è stata annunciata pubblicamente ieri, confermando l’intenzione del partito di sostenere il candidato scelto.

Pd primo nei tempi supplementari delle candidature a sindaco dei due poli. Ecco l’ufficialità dopo l’annuncio del ’tutto fatto’ pubblicato ieri su La Nazione. Domani il nome di Matteo Biffoni sarà prpoposto dal segretario reggente Christian Di Sanzo alla direzione. "Il mio obiettivo - dice - è sempre stato quello di unire il partito intorno a una proposta che trovasse largo consenso tra tutte le nostre sensibilità. E queste sono state settimane importanti di dialogo nella nostra comunità democratica. Volevamo arrivare a una proposta unitaria, capace di rispondere alle sfide che questa fase richiede: competenza, visione e capacità concreta di rimettere in moto la macchina comunale, restituendo quel senso di prospettiva che si era affievolito con il commissariamento".🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sì alla candidatura Biffoter. Il Pd ha deciso: è ufficiale Leggi anche: Il Pd chiude in settimana: "Puntiamo alla scelta più forte". Biffoter, scenario da equilibrare Il Pd ha deciso: "sì" al candidato sindaco Michele Sodano, il Centrodestra resta su strade paralleleL'Area Progressista mira ad avere 5 liste, mentre sull'altro "fronte" ci sono già elenchi che puntano ad ottenere anche 3-4mila voti ciascuna...