Ne abbiamo parlato spesso, ma forse non abbastanza: Bill Lawrence è il re del piccolo schermo, soprattutto negli ultimi anni, perché ha saputo trasformare ciò che rese Scrubs una serie cult in un motore costante per attirare il pubblico e non lasciarlo più andare. Parlare semplicemente di empatia sarebbe riduttivo dopo exploit come Ted Lasso, che ha dominato la scena comedy per anni. L’arrivo di Shrinking non era stato accolto con troppi clamori, ma il collegamento è stato quasi immediato – e i risultati sono arrivati praticamente subito: ennesimo successo, forse al pari di Ted Lasso in termini di gradimento, persino maggiore in termini di affezione da parte degli spettatori.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Shrinking è la serie di cui tutti abbiamo bisogno

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