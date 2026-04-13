Sgomberati a Napoli bloccano camion diretti a cantiere della Coppa America

Dalle 4,30 di questa mattina, alcuni gruppi hanno bloccato il traffico lungo via Diocleziano a Napoli, impedendo il passaggio di alcuni camion diretti a un cantiere coinvolto nei lavori per la Coppa America. La strada è stata occupata e il traffico si è accumulato nella zona, creando disagi ai veicoli in transito. La polizia sta intervenendo per gestire la situazione e sbloccare la strada.

Tempo di lettura: < 1 minuto Dalle 4,30 di questa mattina sono bloccati lungo via Diocleziano i camion diretti al cantiere della Coppa America in via Coroglio, nel quartiere di Bagnoli a Napoli il cui passaggio e le vibrazioni provocate aumenterebbero – secondo manifestanti – i danni al loro palazzo che si trova lungo il percorso dal quale 54 famiglie sono state sgomberate. I manifestanti chiedono che vengano realizzati i lavori di somma urgenza previsti per far rientrare nelle loro abitazioni le famiglie sgomberate. “Dopo un rimpallo di responsabilità gli abitanti della palazzina 660 – spiega all’ANSA un manifestante – abbiamo deciso di bloccare i camion dei lavori dell’America’s cup che hanno causato i danni infrastrutturali, dopo il continuo passaggio a velocità smisurata di una quantità fuori controllo di mezzi pesanti.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sgomberati a Napoli bloccano camion diretti a cantiere della Coppa America America’s Cup, attivisti bloccano i camion diretti al cantiere: “Bagnoli non è in vendita” – VideoAlcuni attivisti del comitato ‘Mare Libero’ hanno bloccato per alcuni minuti il passaggio dei camion impegnati nel trasporto di materiale per i... America's Cup, cede l'asfalto a Bagnoli: bloccati i camion diretti al cantiereLa pioggia battente ha provocato il cedimento del manto stradale in via Bagnoli a Napoli.