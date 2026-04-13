Sfide Il Progresso avanza il Sasso Marconi no

Nel match tra Desenzano e Sasso Marconi, la squadra di casa ha conquistato la vittoria con un gol siglato da Fratti al 69’. La formazione ospite ha cercato di reagire, inserendo cambianamenti nel secondo tempo, ma senza riuscire a pareggiare. La partita si è conclusa con il risultato di 1-0 per i padroni di casa, secondo quanto riportato dalle formazioni schierate in campo.

DESENZANO 1 SASSO MARCONI 0 DESENZANO: Fratti, Antonelli (69’ Origlio), Gori (79’ Gasperi), Bakayoko, Giorgi (8’ Andreis), Gagliano (84’ Barwuah), Bovolon, Procaccio (61’ Catania), Arpino, Parlato, Baraye. All. Gaburro. SASSO MARCONI: Celeste, Barattini, Prasso (90’ Galassi), Geroni, Tarozzi, Gobbo, Matta (85’ Zanini), Gattor (82’ Armaroli), Leonardi, Merighi (82’ Pirazzoli), Marra (69’ Gamberini). All. Bertone. Arbitro: Cafaro di Alba Bra. Reti: 16’ Baraye. Note: ammoniti Baraye, Tarozzi. DESENZANO Gran bella vittoria del Desenzano, che continua a veleggiare verso la C e sconfitta amara per il Sasso Marconi. La gara è stata decisa da un gol di Baraye, che ha confezionato un’autentica perla, con un tiro che ha mandato la palla all’angolo più lontano, dopo che era stato bravo ad andare sulla sinistra e sterzare in velocità a destra.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sfide Il Progresso avanza, il Sasso Marconi no Rimpianti Progresso, solo pari. Cade il SassoCREMA 1 SASSO MARCONI 0 CREMA: Maianti, Arpini, Azzali (23’ st Niculae), Erman (32’ st Serioli), Vailati, Camilleri, Abbà (34’ st Gramignoli),... Delusi Cade il Progresso, non sfonda il SassoTropical Coriano 1 Sasso Marconi 1 TROPICAL CORIANO: Pollini; Bellavista, Riccardi (24’ st Pungelli), Danieli, Anastasi; Rossi, Pasquini,...