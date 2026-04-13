Servono delle app per non usare le app?

Negli ultimi anni si è sviluppata un'ampia gamma di applicazioni che promettono di limitare l'uso dello smartphone, offrendo strumenti per gestire meglio il tempo trascorso sui dispositivi. Questa tendenza ha portato alla nascita di molte soluzioni digitali progettate per aiutare gli utenti a ridurre la dipendenza da app e notifiche. La crescita di questo settore riflette un'attenzione crescente verso l'equilibrio tra tecnologia e benessere personale.

C'è un'industria crescente di prodotti che promettono di ridurre il tempo passato allo smartphone, ma come con tutte le dipendenze è più complicato di così Nel 2009, Apple produsse uno spot per promuovere l’App Store, diventato poi popolare per lo slogan «c’è una app per tutto». Una per ricordare dov’è parcheggiata la macchina, una per segnare le spese mensili, una per raddrizzare una mensola, diceva la voce fuori campo. Da allora sono nate anche app pensate apposta per non usare le app, come quelle dei social network o degli ecommerce, per chi ci perde troppo tempo ma non riesce a trattenersi dall’usarle. Ne esistono diverse e tra le più apprezzate ed efficaci alcune sono a pagamento.🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Servono delle app per non usare le app? Le migliori app di intelligenza artificiale da usare oggiAll products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. Leggi anche: Le migliori app AI gratuite del 2026: quali usare senza spendere 5 Personal Finance Apps You Need to Use in 2025