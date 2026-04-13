Servizio Civile a Lucca | 3 posti in Croce Rossa scadenza al 16 aprile

È stata aperta una nuova possibilità di candidatura per il Servizio Civile Universale presso il Comitato di Lucca della Croce Rossa Italiana. Sono disponibili tre posti rivolti a giovani tra i 18 e i 28 anni. La scadenza per presentare le domande è fissata al 16 aprile. La selezione riguarda esclusivamente questa opportunità offerta dall’organizzazione nel territorio lucchese.

I giovani tra i 18 e i 28 anni hanno una nuova finestra temporale per candidarsi al Servizio Civile Universale con la Croce Rossa Italiana del Comitato di Lucca. La scadenza per l’invio delle domande è stata ufficialmente spostata alle ore 14 del 16 aprile. L’opportunità riguarda il progetto denominato In azione per la salute nel Centro Italia, che mira a offrire un percorso di crescita personale e formazione pratica attraverso l’impegno sociale. Il bando mette a disposizione 3 posti per i candidati interessati a inserirsi in una realtà strutturata come quella della Croce Rossa, permettendo loro di operare direttamente sul territorio e acquisire competenze concrete nel settore del volontariato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Servizio Civile a Lucca: 3 posti in Croce Rossa, scadenza al 16 aprile Servizio civile, prorogata al 16 aprile la scadenza: 11 posti disponibili nel Comune di AnconaANCONA- È stata prorogata al 16 aprile alle ore 14 la scadenza per candidarsi al Servizio Civile Universale 2026. Unisciti al Servizio Civile in Croce Rossa entro l’8 aprile 2026Il Servizio Civile Universale rappresenta un’opportunità unica per i giovani tra i 18 e i 28 anni che desiderano fare la differenza, crescere...