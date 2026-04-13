Nel match di Serie D, la Correggese ottiene un punto in trasferta contro il Progresso, terminando la partita con un pareggio 1-1. La rete del Progresso porta la firma di Mascolo, mentre il pareggio della Correggese arriva negli ultimi minuti con un gol di Ferraresi. La sfida si è conclusa con i padroni di casa in vantaggio fino a pochi istanti dal termine, quando Ferraresi ha trovato il gol del definitivo 1-1.

PROGRESSO 1 CORREGGESE 1 PROGRESSO: N. Mascolo, Giovane, Cestaro, Bonetti, Maltoni, Mascanzoni, Dandini, Sansò, Calabrese (38’ st Cataldi), Mezzadri (27’ st G. Barbaro), Finessi (33’ pt Belcastro). A disp. Gelati, L. Mascolo, Finessi, S. Barbaro, Mereghetti, Stellacci, Kola. All. Graffiedi. CORREGGESE: Mantini, Ghizzardi, Motti, Giorgini, Ferraresi, Manuzzi (32’ st Barbuti), Ben Driss (15’ st Saccà), Galli, Formato (39’ st Squarzoni), Siligardi, Taparelli. A disp. Narduzzo, Carini, Marino, Berni, Tourè, Toccaceli. All. Marchini. Arbitro: Caresia di Trento (Gorgoglione di Barletta e Magnifico di Bari). Reti: pt 26’ Mezzadri; 39’ st Ferraresi. Note: si è giocato allo stadio Zucchini di Budrio.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie D: finisce 1-1 in casa del Progresso. Punto d’oro per la Correggese. Pareggia Ferraresi nel finale

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