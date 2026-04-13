Serie D | finisce 1-1 in casa del Progresso Punto d’oro per la Correggese Pareggia Ferraresi nel finale
Nel match di Serie D, la Correggese ottiene un punto in trasferta contro il Progresso, terminando la partita con un pareggio 1-1. La rete del Progresso porta la firma di Mascolo, mentre il pareggio della Correggese arriva negli ultimi minuti con un gol di Ferraresi. La sfida si è conclusa con i padroni di casa in vantaggio fino a pochi istanti dal termine, quando Ferraresi ha trovato il gol del definitivo 1-1.
PROGRESSO 1 CORREGGESE 1 PROGRESSO: N. Mascolo, Giovane, Cestaro, Bonetti, Maltoni, Mascanzoni, Dandini, Sansò, Calabrese (38’ st Cataldi), Mezzadri (27’ st G. Barbaro), Finessi (33’ pt Belcastro). A disp. Gelati, L. Mascolo, Finessi, S. Barbaro, Mereghetti, Stellacci, Kola. All. Graffiedi. CORREGGESE: Mantini, Ghizzardi, Motti, Giorgini, Ferraresi, Manuzzi (32’ st Barbuti), Ben Driss (15’ st Saccà), Galli, Formato (39’ st Squarzoni), Siligardi, Taparelli. A disp. Narduzzo, Carini, Marino, Berni, Tourè, Toccaceli. All. Marchini. Arbitro: Caresia di Trento (Gorgoglione di Barletta e Magnifico di Bari). Reti: pt 26’ Mezzadri; 39’ st Ferraresi. Note: si è giocato allo stadio Zucchini di Budrio.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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