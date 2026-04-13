Il Mantova ha ottenuto una vittoria in trasferta contro lo Spezia nel match di Serie B giocato al Picco, segnando un gol in ciascuna delle due frazioni di gioco. La partita si è conclusa con il risultato di 2-0 a favore del Mantova. Durante il match, un giocatore dello Spezia ha accusato un malore, portando all’intervento dei sanitari. Il Mantova mantiene la sua posizione in classifica, mentre gli Spezia subiscono una sconfitta che complica la corsa alla salvezza.

LA SPEZIA Un Mantova coraggioso e concreto vince in casa dello Spezia con un gol per tempo: altri passi (pesanti) verso la salvezza. Gioia e paura: malore per Castellini al termine della partita. Il difensore si è seduto sul terreno di gioco richiamando i compagni di squadra e lamentando uno stato confusionale. "Non ricordava neanche il punteggio finale", ha spiegato Modesto. Il giocatore è stato inizialmente soccorso dai sanitari dello Spezia e poi trasportato al pronto soccorso dell’ospedale cittadino per accertamenti. Sul campo, mancano quattro giornate al termine e i virgiliani hanno cinque punti sulla zona playout. Blitz pesante per i biancorossi, capaci di uscire con le tasche piene da un Picco bollente.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Serie B, superato lo Spezia al Picco. Il Mantova non tradisce, malore per Castellini

Leggi anche: Il Mantova sbanca il Picco, contro lo Spezia è 2-0. E i virgiliani vedono la salvezza

Leggi anche: Il Monza va a picco... al Picco: rimontona Spezia, 4-2. L'Avellino vince nel recupero. Bene anche l'Entella