Serie A rimonta Inter da scudetto | 3-4 al Como e fuga a +9 sul Napoli

L'Inter ha ottenuto una vittoria importante contro il Como, passando da uno svantaggio di 0-2 a un punteggio di 4-2. Thuram e Dumfries sono stati i protagonisti della rimonta. La squadra nerazzurra ora ha un vantaggio di nove punti sul Napoli, con sei giornate rimanenti nella stagione di Serie A. Questi risultati influenzano la corsa allo scudetto, che si avvicina alla conclusione.

L’Inter compie un passo forse decisivo verso lo scudettoe lo fa con una rimonta spettacolare sul campo del Como.Finisce 4-3una partita folle, che consente ai nerazzurri di portarsi a+9 sul Napolia sei giornate dalla fine. Uno scenario completamente diverso rispetto a meno di un anno fa, quando proprio a Como l’Inter vedeva sfumare i sogni tricolore. Stavolta, invece, il successo in riva al lago avvicina in modo concreto il titolo. Eppure, l’inizio è tutto a favore dei padroni di casa. Il Como parte aggressivo e mette in difficoltà la squadra di Cristian Chivu con un pressing alto ed efficace. Il vantaggio arriva grazie a Valle, il più rapido sulla respinta di Sommer dopo una conclusione di Nico Paz.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Serie A, rimonta Inter da scudetto: 3-4 al Como e fuga a +9 sul Napoli Poker Inter che batte il Como in rimonta e avvicina lo Scudetto: Chivu ora è a +9 sul Napoli secondoPazza Inter da 2-0 a 2-4 contro il Como al termine di una partita pazzesca, bellissima e a dir poco importante per avvicinare i nerazzurri allo... Da 2-0 a 3-4, l'Inter vince a Como in rimonta e vola a +9 sul NapoliTre punti pesanti in chiave scudetto per i nerazzurri grazie alle doppiette di Thuram e Dumfries.