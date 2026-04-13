Serie A la Fiorentina batte la Lazio 1-0 | balzo salvezza dei viola

Nella 32esima giornata di Serie A, la Fiorentina ha vinto 1-0 contro la Lazio al Franchi. La partita si è conclusa con il risultato di 1-0 a favore dei padroni di casa. La vittoria permette ai viola di fare un passo avanti nella corsa alla salvezza. La gara si è svolta in un clima di equilibrio, con i due team che hanno cercato la rete senza trovare altre realizzazioni.

La Fiorentina supera la Lazio e compie un altro passo verso la salvezza. I viola si impongono 1-0 al Franchi nel posticipo della 32esima giornata di Serie A. Decisivo il colpo di testa vincente di Gosens su cross di Harrison al 28' del primo tempo. Secondo successo di fila per i toscani che salgono a 35 punti, a +8 dalla zona retrocessione. La Lazio resta ferma a quota 44. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Serie A, la Fiorentina batte la Lazio 1-0: balzo salvezza dei viola Leggi anche: Verona-Fiorentina 0-1: gol di Fagioli, colpo salvezza dei viola. Per l'Hellas la salvezza è un miraggio Risultati Serie A 2025/26 LIVE: la Fiorentina batte la Lazio, chiusa la 32esima giornatadi Redazione JuventusNews24Risultati Serie A 2025/26 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve La nuova... DODÒ al 98’ La Fiorentina si divora il gol vittoria Argomenti più discussi: Serie A Women | Fiorentina-Juventus | La partita; Il Verona crea ma non segna, Fagioli condanna l'Hellas e fa volare la Fiorentina; Verona - Fiorentina (0-1) Serie A 2025; Serie A, vincono Sassuolo e Fiorentina. Lazio-Parma finisce 1-1. HIGHLIGHTS. La classifica dopo 26 giornate di Serie A Unipol Corporate Da che parte si trova la tua squadra #TuttoUnAltroSport - facebook.com facebook Resta aggiornato sul posticipo della 26^ giornata di Serie A Unipol tra Virtus Bologna e Cantù sul LIVE BLOG legabasket.it/news/138365/li… #TuttoUnAltroSport x.com