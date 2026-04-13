Serata di solidarietà per i bambini di Gaza ospitati in Toscana

Venerdì 17 aprile, al circolo Garibaldi di Pistoia, si è svolta una serata dedicata alla solidarietà con i bambini di Gaza ospitati in Toscana. L'evento è parte del ciclo “I venerdì del cinema palestinese e...”, che comprende proiezioni e iniziative per sensibilizzare il pubblico sui diritti e le condizioni dei minori nella regione. La serata ha visto la partecipazione di diversi cittadini e rappresentanti di associazioni.

PISTOIA Venerdì 17 aprile, al circolo Garibaldi, per il ciclo “I venerdì del cinema palestinese e non solo” promosso dal Comitato Pistoiese per la Palestina in collaborazione con il Circolo Garibaldi, sarà presentato il progetto di sostegno alle famiglie gazawi in Toscana con rappresentanti dell’ Associazione di Amicizia Italo-Palestinese. A partire dal mese di febbraio 2024 sono stati accolti a Firenze bambine e bambini vittime del genocidio nella Striscia di Gaza per essere curati all’ospedale pediatrico Meyer, accompagnati da alcuni loro familiari. L’associazione, insieme ad una rete di volontari creatasi spontaneamente, sin dai primi arrivi sta fornendo supporto umano e materiale, aiutando anche questi nuclei familiari ad ottenere il ricongiungimento con i loro cari rimasti a Gaza.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Serata di solidarietà per i bambini di Gaza ospitati in Toscana Il viaggio della speranza per i bambini di Gaza, in volo verso la ToscanaFirenze, 10 febbraio 2026 – L’ospedale pediatrico fiorentino Meyer torna ad accogliere una neonata originaria di Gaza, accompagnata solo dalla zia. Leggi anche: UNICEF/GAZA: lanciata iniziativa “The Gaza We Want”, cosa vogliono i bambini di Gaza per il loro futuro.